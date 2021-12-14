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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى رحيل أحمد راتب .. تعرف على أبرز اعماله الفنية

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان أحمد راتب ؛ الذي قدم ادوارا هامة في السينما وكان صاحب اداء متفرد.


وقدم احمد راتب العديد من الأعمال الفنية محفورة في الاذهان  منها  شخصية على عبد الظاهر صديق عادل إمام فى فيلم واحدة بواحدة، أو عيسوى الرسام زوج ابنة فريد شوقى فى فيلم يارب ولد.

كان دور سامح عبد الشكور الذى أسنده له الفنان الراحل فؤاد المهندس فى مسرحية سك على بناتك من أعظم وأشهر الأدوار فى بدايات أحمد راتب.

لم تقل شهرة شحاته الذى قدمه أحمد راتب فى فيلم على بيه مظهر و40 حرامى، أهمية عن باقى الشخصيات ودور الفنان محمد صبحى التاريخى.


ظلت أدوار أحمد راتب الثانية تدعم مكانته فى قلوب الجمهور على مدار الثمانينات، والتسعينات التى بدأت بدور بيبرس فى فيلم جزيرة الشيطان، واستمرت فى دور سيد السحت فى مسلسل المال والبنون.

عطاء أحمد راتب لم ينضب طوال حياته، ولم يتكبر على الأدوار صغيرة المساحة لكنها كبيرة التأثير مثل شكرى السيد فى التجربة الدنماركية، وهاشم الدهبى فى الأب الروحى.
وكانت بداية في عام 1980، بفيلم "شعبان تحت الصفر" وبعد ذلك فيلم الزعيم "انتخبوا الدكتور سلميان عبدالباسط"، ثم فيلم "على باب الوزير" لتتوالى أفلامهم في فترة الثمانينيات.


كما قدم  افلام المتسول، واحدة بواحدة، حتى لا يطير الدخان"، وجاءت فترة التسعينيات، قدم راتب مع الزعبم فيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي" للمخرج شريف عرفة.


أعماله مع الزعيم :

و شارك الفنان عادل إمام في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية من بينها “الزعيم” ، “بخيت وعديلة”، “طيور الظلام” ، “زهايمر” ، و “شعبان تحت الصفر


قدم العديد من الأدوار من بينها سائق التاكسي في فيلم “في شقة مصر الجديدة” ، وماسح الأحذية في فيلم “الإرهاب والكباب”، والمواطن الثورجي المطحون في فيلم “طيور الظلام”، والمحامي في فيلم “السفارة والعمارة” ، والفنان التشكيلي في فيلم “يا رب ولد”.

 

اعمال درامية :

شارك في الأعمال الدرامية التي قدمت سيرة ذاتية للفنانين فأدى دور القصبجي في مسلسل “أم كلثوم”، ونجيب الريحاني في مسلسل “أنا قلبي دليلي”.

أحمد راتب ذكرى رحيل الفنان أحمد راتب سامح عبد الشكور عيسوى فؤاد المهندس

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