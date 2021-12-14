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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يدعو الصين لوقف الأعمال العدائية

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين، اليوم الثلاثاء، إلى وقف "الأعمال العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

وقال بلينكن: " الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز التحالفات لضمان حرية منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

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بعد الأعاصير المدمرة.. الصين تستعد لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لـ أمريكا

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لمواجهة نفوذ الصين.. تحرك عاجل من أمريكا وأستراليا واليابان في المحيط الهادي

وكان قال شيوي وي، المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، أمس الإثنين، إن الصين مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى المتضررين من الأعاصير في أمريكا وفقا لاحتياجاتهم.

 

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، قال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، إن الصين تقدم التعازي في الضحايا الأمريكيين.

 

وأضاف: "نأمل أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن، وأن يستطيع الأشخاص المتضررون إعادة بناء منازلهم في وقت مبكر".

وزير الخارجية الامريكي الولايات المتحدة الصين انتوني بلينكن المحيطين الهندي والهادئ

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