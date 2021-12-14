وزير الخارجية الأمريكي يدعو الصين لوقف الأعمال العدائية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين، اليوم الثلاثاء، إلى وقف "الأعمال العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال بلينكن: " الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز التحالفات لضمان حرية منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وكان قال شيوي وي، المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، أمس الإثنين، إن الصين مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى المتضررين من الأعاصير في أمريكا وفقا لاحتياجاتهم.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، قال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، إن الصين تقدم التعازي في الضحايا الأمريكيين.

وأضاف: "نأمل أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن، وأن يستطيع الأشخاص المتضررون إعادة بناء منازلهم في وقت مبكر".