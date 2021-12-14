نائب محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان المؤسسة وإزالة عقار متعارض مع تطوير شارع عرابي

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة في رفع الاشغالات بموقف المؤسسة وإزالة عقار متعارض مع تطوير شارع عرابي.

وذلك فى اطار تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



كما تابع نائب المحافظ أعمال الحملة المكبرة لرفع الاشغالات بمحيط موقف المؤسسة بحضور الدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمقدم حسام العشيري من قوة شرطة المرافق حيث استهدفت الحملة رفع الاشغالات الثابتة والمتنقلة داخل الموقف وعلى الأسوار الخارجية.



وخلال الجولة تابع نائب المحافظ يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة أعمال إزالة عقار متعارض مع تطوير شارع احمد عرابي بعد اتمام إجراءات نزع الملكية للنفع العام.



فى وقت سابق قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة لتطهير أسفل الطريق الدائري بقليوب وشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة من الإشغالات والباعة الجائلين والمظاهر العشوائية، وذلك بمساعدة شرطة المرافق وإدارات الاشغالات بهدف القضاء على أي مظهر عشوائي يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشوارع أو إعاقة الحركة المرورية أو تعطيل إقامة المشروعات الجاري تنفيذها.

واستهل المحافظ الحملة بتطهير منطقة محيط أسفل الطريق الدائري بقليوب والجاري تطويرها ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري، حيث جرى مصادرة 15 عربة كارو والمشروبات ومصادرة 7 فترينة ومصادرة عدد 22 من فروشات الباعة الجائلين، وجرى تحرير محاضر للمخالفين وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري.



وتابع محافظ القليوبية الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من أمام الأكشاك بشارع محطة مترو كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث جرى مصادرة 3 استندات مواد غذائية كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، كما جرى إزالة عدد 4 من فروشات الباعة الجائلين أمام محطة مترو كلية الزراعة، وجرى تحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين.

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بحملة إشغالات بشارعي 15 مايو وترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، حيث جرى إزالة عدد 5 عربات باعة جائلين كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية فضلًا عن تشويه المظهر الحضاري، وجرى مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما جرى مصادرة 3 عربات كارو يستخدمها النباشين في أعمال نبش صناديق القمامة وإلقائها بالشارع.



وتابع المحافظ الجولة بشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، حيث استكمل الهجان الحملة بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والمخالفات، حيث جرى إزالة العديد من عربات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، كما جرى غلق 4 كافتيريات مخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها، كما جرى إزالة العديد من السيارات المكهنة التي تعرقل الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، كما اشتملت الحملة على المرور على المحلات ومراجعة تراخيصها، حيث جرى غلق العديد من المحال التجارية لممارستهم النشاط بدون ترخيص أو انتهاء الترخيص.



كما جرى المرور خلال الجولة على أعمال النظافة بشوارع 135 وشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري لإزالة تراكمات القمامة أولا بأول وتكثيف السيارات والمعدات بتلك الشوارع حتى يتم إزالة التراكمات بشكل فوري.



وجرى المرور على المحلات التجارية والكافتيريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.



واختتم محافظ القليوبية جولته بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي والجاري تطويره من قبل المحافظة على مرحلتين بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظ، حيث تفقد المحافظ أعمال كشط طبقة الرصف تمهيدا لأعمال التطوير والتي تشتمل على رصف الكوبري وتركيب بلدورات ورصيف للمشاة على جانبي الطريق، حيث شدد المحافظ على دفع الأعمال وتكثيفها في الفترة المسائية لعدم تعطيل الحركة المرورية.

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