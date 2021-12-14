عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان المؤسسة وإزالة عقار متعارض مع تطوير شارع عرابي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة في رفع الاشغالات بموقف المؤسسة وإزالة عقار متعارض مع تطوير شارع عرابي.

 وذلك فى اطار تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.


كما تابع نائب المحافظ أعمال الحملة المكبرة لرفع الاشغالات بمحيط موقف المؤسسة بحضور الدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمقدم حسام العشيري من قوة شرطة المرافق حيث استهدفت الحملة رفع الاشغالات الثابتة والمتنقلة داخل الموقف وعلى الأسوار الخارجية.


وخلال الجولة تابع نائب المحافظ يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة أعمال إزالة عقار متعارض مع تطوير شارع احمد عرابي بعد اتمام إجراءات نزع الملكية للنفع العام.


فى وقت سابق قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة لتطهير أسفل الطريق الدائري بقليوب وشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة من الإشغالات والباعة الجائلين والمظاهر العشوائية، وذلك بمساعدة شرطة المرافق وإدارات الاشغالات بهدف القضاء على أي مظهر عشوائي يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشوارع أو إعاقة الحركة المرورية أو تعطيل إقامة المشروعات الجاري تنفيذها.
واستهل المحافظ الحملة بتطهير منطقة محيط أسفل الطريق الدائري بقليوب والجاري تطويرها ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري، حيث جرى مصادرة 15 عربة كارو والمشروبات ومصادرة 7 فترينة ومصادرة عدد 22 من فروشات الباعة الجائلين، وجرى تحرير محاضر للمخالفين وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري.


وتابع محافظ القليوبية الجولة بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من أمام الأكشاك بشارع محطة مترو كلية الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث جرى مصادرة 3 استندات مواد غذائية كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، كما جرى إزالة عدد 4 من فروشات الباعة الجائلين أمام محطة مترو كلية الزراعة، وجرى تحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين.
واستكمل محافظ القليوبية الجولة بحملة إشغالات بشارعي 15 مايو وترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، حيث جرى إزالة عدد 5 عربات باعة جائلين كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية فضلًا عن تشويه المظهر الحضاري، وجرى مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما جرى مصادرة 3 عربات كارو يستخدمها النباشين في أعمال نبش صناديق القمامة وإلقائها بالشارع.
 

وتابع المحافظ الجولة بشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، حيث استكمل الهجان الحملة بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والمخالفات، حيث جرى إزالة العديد من عربات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، كما جرى غلق 4 كافتيريات مخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها، كما جرى إزالة العديد من السيارات المكهنة التي تعرقل الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، كما اشتملت الحملة على المرور على المحلات ومراجعة تراخيصها، حيث جرى غلق العديد من المحال التجارية لممارستهم النشاط بدون ترخيص أو انتهاء الترخيص.


كما جرى المرور خلال الجولة على أعمال النظافة بشوارع 135 وشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري لإزالة تراكمات القمامة أولا بأول وتكثيف السيارات والمعدات بتلك الشوارع حتى يتم إزالة التراكمات بشكل فوري.


وجرى المرور على المحلات التجارية والكافتيريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.


واختتم محافظ القليوبية جولته بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي والجاري تطويره من قبل المحافظة على مرحلتين بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظ، حيث تفقد المحافظ أعمال كشط طبقة الرصف تمهيدا لأعمال التطوير والتي تشتمل على رصف الكوبري وتركيب بلدورات ورصيف للمشاة على جانبي الطريق، حيث شدد المحافظ على دفع الأعمال وتكثيفها في الفترة المسائية لعدم تعطيل الحركة المرورية.

 

267506868_280685630770781_8837336300481003823_n
267506868_280685630770781_8837336300481003823_n
266679547_280685674104110_2258263446877815059_n
266679547_280685674104110_2258263446877815059_n
267095056_280685647437446_1343092206033624134_n
267095056_280685647437446_1343092206033624134_n
محافظ القليوبية رفع الإشغالات الحركة المرورية تحرير محاضر المشروعات الجاري تنفيذها رئيس حي غرب شبرا الخيمة وسعة الطريق الدائرى

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الاشغالات والمخالفات

محافظ القليوبية يتفقد مدينتي قليوب وشبرا الخيمة لمتابعة تنفيذ المشروعات

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

ترشيحاتنا

الصين تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

برشلونة يواجه بوكا جونيورز في كأس مارادونا بالرياض ..الليلة

البحوث الإسلامية: نفّذنا 240 ألف لقاء خلال 40 حملة توعية بمحافظات الجمهورية

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

الذهب الأحمر..مزارعو البحيرة يبدأون حصاد الفراولة ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي بالأساتذة والطلاب.. اليوم

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14- 12- 2021

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

فيديو

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

فيديو جراف.. توجيهات رئاسية بـ إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ