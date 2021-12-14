عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غداً .. طرح فيلم ريستا فى دور العرض السينمائية

ريستا
ريستا

يطرح غداً فى دور العرض السينمائية المصرية فيلم ريستا ، حيث من المقرر ان يفتتح  المنافسة فى الموسم الشتوى . 

 

فيلم "ريستا" أحمد الفيشاوى ،عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، امير المصرى ، مريم الخشت  من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح .

 

ومن ناحية أخرى ، قررت الشركة المنتجة لفيلم ريستا أقامة عرض خاص للعمل اليوم بحضور عدد من ابطاله ، تمهيداً لطرحة غداً للجمهور .

ابطال فيلم ريستا 
بوستر للفيلم 

ومن ناحية تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدوانى، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 ديسمبر فى مصر وعدد من الدور العربية . 

15 ديسمبر.. معتز فتيحة يروج لـ فيلم "ريستا" لأحمد الفيشاوى

روبي تنشر صورا من كواليس فيلمها الجديد "بره المنهج"

الفيلم يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر ،الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، ، وتدور احداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية . 

بوستر فيلم بره المنهج 

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

 

ومن ناحية اخرى يتم عرض أمس فيلم بره المنهج ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر فى دورته الاولى ، والذى ينعقد حالياً فى مدينة جدة بالسعودية .

ريستا فيلم ريستا مريم الخشت الفنانة روبي الأربعاء المقبل احمد الفيشاوي

موضوعات متعلقة

أحمد حاتم: أتمني هنا الزاهد تشاركني كل أعمالي.. فيديو

نشرة الفن.. توتر علاقة يسرا بمدير مهرجان الجونة.. ومصير الجزء الثاني من فيلم يارب ولد

تجربة مهلكة.. عمرو سلامة يروج لفيلم برا المنهج ومسلسل بيمبو

جونيد جورج: فيلمان من ألبانيا بـ مهرجان الإسكندرية انتصار لـ سينما الدولة

ذكرى ميلاد ناظر مدرسة الكوميديا.. سر "تراب البقيع" في حياة علاء ولي الدين

يحكي قصة قرآنية مشهورة.. ما سبب الجدل حول فيلم أهل الكهف وإقحام الأزهر؟

صابرين تكشف تفاصيل فيلم عروستي.. وتتحدث عن مواهب أولادها| فيديو

قريبا «عروستي».. صابرين تروج لفيلمها الجديد على إنستجرام

ترشيحاتنا

مصر تتقدم 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي

الصين تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

برشلونة يواجه بوكا جونيورز في كأس مارادونا بالرياض ..الليلة

البحوث الإسلامية: نفّذنا 240 ألف لقاء خلال 40 حملة توعية بمحافظات الجمهورية

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي بالأساتذة والطلاب.. اليوم

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14- 12- 2021

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

فيديو

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

فيديو جراف.. توجيهات رئاسية بـ إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ