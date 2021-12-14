غداً .. طرح فيلم ريستا فى دور العرض السينمائية

يطرح غداً فى دور العرض السينمائية المصرية فيلم ريستا ، حيث من المقرر ان يفتتح المنافسة فى الموسم الشتوى .

فيلم "ريستا" أحمد الفيشاوى ،عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، امير المصرى ، مريم الخشت من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح .

ومن ناحية أخرى ، قررت الشركة المنتجة لفيلم ريستا أقامة عرض خاص للعمل اليوم بحضور عدد من ابطاله ، تمهيداً لطرحة غداً للجمهور .

ابطال فيلم ريستا

بوستر للفيلم

ومن ناحية تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدوانى، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 ديسمبر فى مصر وعدد من الدور العربية .

الفيلم يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر ،الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، ، وتدور احداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .

بوستر فيلم بره المنهج

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

ومن ناحية اخرى يتم عرض أمس فيلم بره المنهج ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر فى دورته الاولى ، والذى ينعقد حالياً فى مدينة جدة بالسعودية .