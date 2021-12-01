15 ديسمبر.. معتز فتيحة يروج لـ فيلم "ريستا" لأحمد الفيشاوى

نشر المؤلف معتز فتيحة صورة للبوستر الرسمى لـ فيلم “ريستا” والمنتظر عرضه بدور السينما فى 15 ديسمبر الحالى.

وعلق معتز فتيحة، قائلا: “البوستر الرسمي لفيلم ريتسا.. قصص الحب زي موج البحر .. ساعات هاديه وساعات عاليه وغداره .. وده اللي هانشوفه في فيلم ريتسا.. ريتسا.. في سينمات مصر والعالم.. 15 ديسمبر في جميع سينمات مصر و العالم العربي.. ريتسااااااا ...ريتساااات (بصوت الواد بتاع شيماء )”.

كان الفنان احمد الفيشاوي نشر بوستر فيلم ريستا وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق احمد الفيشاوي قائلاً :صور فوتوغرافي من فيلم ريتسا.. قريباََ بجميع دور العرض ، أنتاج شركه الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري و تصوير مارك عاوني.

وينتظر الفنان احمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد “قمر 14” الذى من المقرر أن يعرض فى 29 ديسمبر المقبل.

"قمر 14" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك ومي الغيطي و أحمد حاتم واسماء ابو اليزيد و خالد انور و غيرهم وتأليف محمود زهران وانتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري وبمجرد عرضه بمهرجان الجونة لاقي نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية بشكل كبير بين النقاد والجمهور ولذلك قرر صناع العمل طرحه بالسينمات (٢٩) ديسمبر المقبل .