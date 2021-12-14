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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. عصابة سرقة السيارات وبيعها خردة فى قبضة مباحث القاهرة

السيارات المسروقة
السيارات المسروقة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة عناصر التشكيلات العصابية ، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان القليوبية حال شروعه فى سرقة إحدى السيارات.

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بمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع " .

واعترف بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط إحدى السيارات ، وأقر بقيامه بالتصرف فى باقى السيارات بالبيع لعميليه "سيئى النية" - مقيمان بمحافظة القليوبية ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما أدوات التقطيع.

 بمواجهتهما أقرا بقيامهما بتقطيع السيارات المستولى عليها بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وبيعها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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عصابة سرقة السيارات وبيعها خردة فى قبضة مباحث القاهرة وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة قسم شرطة السلام ثان التشكيلات العصابية

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