بعد تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية| ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً علي التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير.
ويستعرض صدى البلد السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية السابق.
الرتبة: فريق
الاسم: أحمد خالد حسن سعيد أحمد
تاريخ الميلاد: 1958/01/01
تاريخ التخرج من الكلية البحرية: 1978/06/26
تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 2008/07/01
الوظيفة السابقة: قائد القوات البحرية
الوظيفة الحالية: قائداً للقيادة الاستراتيجية ومشرفاً علي التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير
الدراسات الحاصل عليها
بكالوريوس الدراسات البحرية.
الفرقة الراقية تنفيذيين.
الماجستير فى العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان).
زمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا).
المناصب القيادية الرئيسية
قائد قاعدة مطروح البحرية.
قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية.
قائد قاعدة إسكندرية البحرية.
مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
رئيس أركان القوات البحرية.
قائد القوات البحرية
الميداليات والأوسمة
نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية.
نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة (4) مرة.
نوط الخدمة الممتازة.
نوط التدريب .
ميدالية الخدمة الطويلة.
ميدالية القوات البحرية.
ميدالية 25 أبريل.
ميدالية العيد 25 أكتوبر.
ميدالية تحرير سيناء.
ميدالية العيد 20 ثورة يوليو.
ميدالية العيد 50 ثورة يوليو.
ميدالية العيد 25 تحرير سيناء.
ميدالية ثورة 25 يناير.
ميدالية ثورة 30 يونيو