على هامش احتفالات العيد القومي.. محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير نادي الزمالك الرياضي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء أعمال تطوير ورفع كفاءة المبني الإداري لنادي الزمالك الرياضي بمنطقة الكيلو ٤ وذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة بحضور خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح وعددا من مديري الاجهزة التنفيذية والرياضية واهالي المنطقة.

وقدمت الفرق الرياضية عروض الكاراتيه وكرة القدم كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع محافظ مطروح .

وتفقد محافظ مطروح المبني الإداري الذي يتكون من غرفه مجلس الإدارة ، البوفيه، دورات المياه، المكتبة، صالة الأنشطة الرياضية، غرفة الاجتماعات، صاله الكمبيوتر، مقدما التهنئة الي أهالي المنطقة.

واكد. خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، ، أنه تم تطوير ورفع كفاءة مبني نادي الزمالك الرياضي المنشأ علي مساحة 325 متر 2 بتكلفة 300 ألف جنية بدعم من وزارة الشباب والرياضة مشيرا إلي أنه تم انشاء ملعب خماسي منجل بتكلفة 600 ألف جنية بدعم من محافظة مطروح.

محافظ مطروح يفتتح أحد الأندية الرياضية

محافظ مطروح يفتتح أحد الأندية الرياضية

محافظ مطروح يفتتح أحد الأندية الرياضية