خالد ميري: اعتراف أممي بجدية مصر فى محاربة الفساد.. فيديو

قال الكاتب الصحفى خالد ميري، إن مصر جادة فى محاربة الفساد، موضحًا أن هناك اعتراف أممي بجدية مصر فى محاربة الفساد، وعدم السكوت على الفساد.



وأضاف خالد ميري، خلال حواره ببرنامج" صباحك مصري" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد بمصر، دليل على دور مصر فى مكافحة الفساد.



وفى نفس السياق لفت إلى أن الدولة تقوم بـ تقدم أشياء ناجحة ومميزة، رغم الظروف التى تواجهها، ورغم كورونا التى ضربت العالم.



وأشار إلى أن الدولة تقوم بتسليط الضوء على الأشياء المميز فى الفترة الأخيرة، والجميع شاهد ما تم فى نقل المومياوات، و افتتاح طريق الكباش بالأقصر.



