بعد إعجابه بفريق الكورال.. الرئيس السيسي يدعو لدعم المواهب في الجامعات

شارك فريق كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان خلال احتفالية جامعة كفر الشيخ، التي عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الرئيس السيسي بأداء الطلاب بعد العرض الذي قدموه بقيادة الدكتور أحمد عواد، حيث قدم الفريق عددا من الأغنيات والمقطوعات الفنية الوطنية.

وفي كلمته التي وجهها للطلاب قدم الرئيس السيسي الشكر لفريق الكورال، قائلا: «ماتمشوش إلا ما أشكركم.. استنوا متمشوش.. أنا بحييكم والله أنتو أدتوني أمل كبير أوي، ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. الجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة أنا بشكركوا، حاجة راقية ورائعة».

وخلال الاحتفالية طالب الرئيس السيسي بضرورة مراعاة المواهب في كل الفنون في الجامعات المصرية وكل الأنشطة، قائلا: «نقدمهم للناس ونقدمهم لنفسنا ونأكد للمصريين إننا عندنا خير كتير أوي بس الفرصة».

ووجه الرئيس السيسي بتخصيص يوم للفرق الفنية بالجماعات بمراكز الثقافة حتى يتمكنوا من استعراض مواهبهم على كافة المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، حيث التقي سيادته بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ولقاء الرئيس بالمجلس الأعلي للجامعات.

