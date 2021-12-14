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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

الأفضل في 2021.. أحمد بلبولة: رواية "ثلاثية ابن طولون" تستحق القراءة

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد بلبولة، رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن أفضل الأعمال التي قرأها خلال العام الحالي. 
وفي بداية حديثه لـ"صدى البلد" قال “بلبولة”، “أفضل كتاب قرأته في سنة 2021 كانت رواية “القطائع.. ثلاثية ابن طولون” للكاتبة والروائية ريم بسيوني إذ قدت ريم من خلالها قراءة للتاريخ بطريقة -من وجهة نظري- عظيمة فهي تسلط الضوء عن أول فترة يتم فيها تجنيد المصريين وتوليهم أماكن في القيادة وذلك ضمن التغيرات التي أحدثتها الخلافة العباسية، كبداية لاستقلال الشخصية المصرية” لذلك أرى أنها رواية تستحق القراءة لأنها تحدثت عن فترة هامة من تاريخ مصر.
 

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وأضاف أنه بالنسبة إليّ فأفضل كتاب مترجم قرأته خلال سنة 2021 كان كتاب "الهرمنيوطيقا" للدكتور محمد عناني والذي صدر عن المركز القومي للترجمة، فهو عمل موسوعي كبير، ويعطي خلفية تاريخية موسعة عن  "الهرمنيوطيقا"؛ سواء نشأتها أو فلسفتها، فقد تحدث عن بداية نشأتها في حضن الكتاب المقدس، كتأويل من تأويلات الكتاب المقدس، إلى أن صارت منهجا له العديد من الإجراءات والتي من الممكن أن تطبق على النص الأدبي.
وتابع رئيس قسم الدراسات الأدبية “هناك الكثير من الأعمال الأخرى التي تستحق القراءة منها مثلا الديوان الشعري الذي أصدره الشاعر عبدالرحمن مقلد والذي حمل عنوان “عواء مصحح اللغة” فهو نص شعري بالغ الإحكام”. 

أحمد بلبولة دار العلوم جامعة القاهرة القطائع ثلاثية ابن طولون الهرمنيوطيقا

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