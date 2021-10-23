ريم بسيوني : عشت رحلة ممتعة مع ثلاثية القطائع

دائما ما تتشكك في المسلمات التي قدمها لنا التاريخ، فهي تريد أن تقدم لنا التاريخ ليس بطريقة نمطية، فالتاريخ بالنسبة إليها هو تاريخ الناس، وهذا دائما ما تحاول إثباته خلال أعمالها.

فقد أقيم اليوم حفل مناقشة وتوقيع "القطائع: ثلاثية ابن طولون" للروائية ريم بسيوني بمكتبة ديوان، وقد أدارت النقاش نشوى الحوفي، مدير عام النشر الثقافي بدار نهضة مصر.

مواجهة النفس

تحدثت الحوفي في البداية عن أن رواية "أولاد الناس" التي كتبتها ريم، جاءت في فترة صعبة للغاية إذ كان التاريخ وقتها يهاجم من الجميع؛ وخاصة من القائمين على التاريخ أنفسهم، كذلك ففترة حكم المماليك لا تزال حتى اليوم فترة غير مفهومة بالنسبة للكثيرين، فنحن عندنا حتى اليوم حالة من الفصام مع المماليك، لذلك فكنت أرى أن نشر الرواية هي فرصة جيدة من جانبنا لفهم التاريخ، وكذلك للتصالح معهم، وبعد هذه الرواية كتبت ريم رواية "سبيل الغارق" في فترة كنت أظنها أنها لن تكتب بسبب مرورها بالعديد من الأزمات، لكني تفاجأت عندما وجدتها تقدم لي لي روايتها سبيل الغارق، وقد تأكدت وقتها أنها ليست أديبة صدفة، بل إنها أديبة حقيقية، وقد أدرك القاريء أن هذه الرواية ما هي إلا إسقاط على واقع نعيش فيه، كي نخطط جيدا للمستقبل.

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القطائع: ثلاثية ابن طولون

وبعدها جاءت ريم وكتبت روايتها الأخيرة "القطائع: ثلاثية ابن طولون" فهي لم تحكي تاريخ من خلالها إذ أرادت أن تضع الإنسان في حالة من مواجهة النفس، فنحن لا يجب أن نرتكب أخطاء التاريخ، فثلاثية القطائع، قامت ريم من خلالها بتقديم تاريخ يخص عصر هام من تاريخ مصر، وقد رفضت ريم المسلمات وأرادت البحث في هذه المسلمات، فمثلا جرى العرف في الكتابات الأدبية ان القاضي عادة محصن، ولا يخون أبدا، إلا أن ريم رفضت أن تتعامل مع الأمر وكأنه مسلمات، فلا يوجد شخصية عند ريم محصنة فدائما ما تبحث فيما وراء هذه المسلمات، وهي تتصرف مع الشخصيات وفقا للمسار الطبيعي الذي تتعرض له خلال حياتها.

تغييرات اجتماعية

تحدثت ريم بسيوني عن أنها بعد أن كتبت "أولاد اناس" أشار عليها البعض بالابتعاد عن الروايات التاريخية، إذ تقول: "كباحثة أكاديمية وروائية كنت أجد متعة كبيرة في البحث، ولم أستطع أن أتوقف عن الكتابة في التاريخ، فحين قرأت عن أحمد بن طولون -الذي أحبه كثيرا- وجدت نفسي وقتها اقرأ عن المصريين الذين عاشوا في عصره اذ حدثت الكثير من التغييرات الاجتماعية خلال تلك الفترة، فعلى سبيل المثال تغيرت اللغة في ذلك الوقت، من القبطية إلى العربية، أي بدأت تنتهي الثقافة القبطية التي كانت لا تزال موجودة خلال هذا الوقت، إذ إن هناك نظرية في دراسة التاريخ مطروحة خلال الوقت الحالي تقول بأن دراسة التاريخ من الممكن أن تكتبت من خلال دراسة الشعوب، وليس من خلال دراسة الحكام فقط، وهذا ما حاولت أن أقوم به في رواياتي وخاصة؛ القطائع، تلك المدينة التي رغم أن وجودها لم يكن طويلا، إلا إنها حوت بداخلها على كافة أجناس الأرض، رغم أنهم انتموا لثقافات مختلفة لكنهم حققوا التعايش فيما بينهم.

تأكيد الهوية

تضيف ريم وتقول: إن البلاد الإسلامية حوت داخلها جميع الأعراق، وقد احتضنت الأمة الإسلامية ثقافات مختلفة، وقد قرر ابن طولون أن يختار مصر كوطن له، لذلك ففي رواية أولاد الناس على سبيل المثال دار حوار بين سليم الأول وطومان باي، عندما أراد سليم أن يأخذ العمال المهرة من المصريين كي يستفيد بهم وطنه، فهو لم يكن يشعر أنه ينتمي إلى هذا الوطن أبدا، وكذلك ابن طولون فقد أحب مصر كثيرا واعتبرها وطنه، وكرس جهده في أن يرتقي بها، فبعد أن توفى ابن طولون بخمسين عام ظل الناس يكتبون عنه، وعن مواقفه في الحياة، لذلك فأنا عشت معه، وأنا ككاتبة أستطيع أن أقيم تصرفات الحكام، فقد وجدته قائد شجاع، وكان له طريقة معينة في التفكير، نتيجة أنه أراد استقلالية الوطن، ولم ينغمس بن طولون في الملذات التي كان يقوم بها الخلفاء العباسيين؛ كشرب الخمر، أو الانخراط في الملذات الأخرى، فجميع كتب التاريخ لم تذكر أنه انخرط في هذه الأفعال كسابقيه من الخلفاء، ورغم أن الدولة الطولونية قد استمرت لـ37 سنة فقط، إلا إنها تركت لنا أهم أثر إسلامي؛ وهو مسجد أحمد بن طولون، فالمسجد بشكل عام كان رمز مهم للحكام في العصر الإسلامي ككل، لأن أي حاكم كان دائما ما يود أن يؤكد شرعيته، وكان لا بد أن يقوم بهذا الأمر من خلال بناء مسجد خاص به، وحتى في العصر المملوكي فقد فعل المماليك الأمر نفسه لتأكيد شرعيتهم وهويتهم.

رحلة ممتعة

تذكر بسيوني أن أهم ما شدّها في شخصية ابن طولون هو علاقته القوية بإحدى الرهبان، والتي كتبها المؤرخون كثيرا، فقد تربى على الشريعة الإسلامية واحترم بدوره الديانات الأخرى، وكان عندما عندما يصاب بضيق ما، يذهب لصومع الراهب، وهذا يدل عى صدق مشاعره واحترامه لروح الراهب "الطاهرة"، وقد استوقفت كثيرا أمام هذه العلاقة، وبدأت أبحث عن حياة الرهبان تلك وعن العيشة في الأديرة، وبدأت أقرا عن حياتهم تلك، من خلال اطلاعي على نصوص المؤرخين المسيحيين، كي أجيب عن سؤال واحد مفاده؛ "كيف عبر الرهبان عن أحمد بن طولون؟" فقد أردت أن أكتب بمصداقية، وكانت رحلة ممتعة بالنسبة إليّ.

وبخصوص شخصية القاضي في روايتها، فقد ذكرت أنه لا يوجد شخص شرير أو مثالي بصفة دائمة، فالصورة النمطية التي عادة ما يقدم بها القاضي في الروايات؛ هي صورة غير حقيقية، لأنه في النهاية إنسان له دوافعه ومخاوفه، وهذا ما أردت أن أوضحه من خلال هذه الشخصية، فعلى مدار التاريخ حدث كثيرا أن دبّت الكثير من الخلافات بين القضاة والحكام، وانتهت كثيرا بقتل هؤلاء القضاة على أيدي الحكام، وأحيانا كان الناس يفرحون عند قتل هؤلاء القضاة نتيجة للظلم الذي تعرضوا له في حياتهم.

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