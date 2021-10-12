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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نهضة مصر تطلق "القطائع" الرواية الجديدة لـ "ريم بسيوني"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إطلاقها الرواية الجديدة للكاتبة المبدعة ريم بسيوني"القطائع" التي تعد ثلاثية تاريخية تشتمل على ثلاث حكايات: الحكاية الأولى: ميسون - الحكاية الثانية: حلم أحمد - الحكاية الثالثة: العهد. 

تأخذنا الأديبة "ريم بسيوني" في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن ابن طولون لتروي لنا عبر ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث- الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجيء لها ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه. وعلى الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، إلا أن الروائية ريم بسيوني كعادتها نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر ثلاث روايات مختلفة الأبطال لتدرك التاريخ وتبحث عنه وأنت تقرأ صراع ميسون وأنس لحماية حبهما، وزواج ابن طولون من أسماء المصرية التي عشقته، وعائشة المصرية ابنة ابن طولون وعبد الرحمن العربي.

رواية جديدة لريم بسيوني تثبت فيها أن التاريخ ما زال يحوي في جعبتهحكاياتٍ تستحق البحث والتنقيب والعيش في زمانها.

ريم بسيوني، حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها "أولاد الناس" لعام 2020، وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة "أكسفورد" ببريطانيا، ولها عدة كتب ودراسات علمية، كما تمت ترجمة بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

وقد قامت نهضة مصر بنشر عدد من روايات د. ريم بسيونى، نذكر منها:"سبيل الغارق"، "أولاد الناس"، "مرشد سياحي"، "أشياء رائعة"، "الحب على الطريقة العربية"، "بائع الفستق"و"الدكتورة هناء".

دار نهضة مصر للنشر للكاتبة المبدعة ريم بسيوني القطائع رحلة عبر التاريخ المصري روايات منفصلة الشخصيات

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