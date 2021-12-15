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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة طفيفة..عيار 21 بـ 786 جنيها.. أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالتالي:

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24896 إلى 898
عيار 22821 إلى 823
عيار 21784 إلى 786
عيار 18672 إلى 674
عيار 14523 إلى 524
عيار 12448 إلى 449
الاونصة27,866 إلى 27,937
الجنيه الذهب6,272 إلى 6,288
الكيلو896,000 إلى 898,286

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

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