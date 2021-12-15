دعاء للنوم بسرعة .. يحميك من همزات الشيطان

دعاء للنوم بسرعة .. الدعاء وذكر الله هما أفضل طريقة لجلب النوم سريعا، فما أجمل أن تنام على وضوء وآخر ما يتلفظ به لسانك ذكر الله عز وجل، فتطمئن وتخلد في نومك متخلصا من الأرق نتيجة لذلك، وتكون محفوظا، ولينام المرء بسرعة يجب أن يكون مطمئن القلب مرتاح البال، ويصيبه الأرق ويستحوذ عليه الفكر إن كان مهموما أو مديونا أو أصابه هم الدنيا، ويأتي دور الدعاء والذكر هنا للحصول على الاطمئنان والسكينة، وقد أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم عن الحل لمن فؤاده، فقال كما في سورة الرعد الآية 28: "ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ"، ويقدم موقع صدى البلد فيما يلي دعاء للنوم بسرعة مجرب تساعد على الهدوء والراحة والنوم بسرعة .

دعاء للنوم بسرعة

"اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك".

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول "اللهم باسمك أموت وأحيا"، رواه البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول الرجل إذا نام.

"باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين"، رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ والقراءة عند المنام، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب: ما يقول الرجل عند النوم وأخذ المضجع.

"اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت"، رواه البخاري عن سنة نبينا في كتاب الوضوء، باب: فضل من بات على الوضوء، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.

دعاء لجلب النوم السريع مكتوب

دعاء لتسهيل النوم "اللهم يا ودود إني أسألك نوما هنيا يورثني راحة في الجسم أتقوى بها على أمر ديني ودنياي".

دعاء للنوم وراحة البال: " يا رب أسألك علاج قلة النوم وغلبة الدين والهم فأنت من يلجأ إليه المضطر فلا تردني"

دعاء للتخلص من مشاكل النوم: دعاء قبل النوم يا حي يا قيوم ويا مجيب الدعوات ارزقني القبول في العمل والسرعة في النوم وراحة في النفس والبدن وبركة في الوقت والمال".

أدعية للنوم بسرعة



وإن كنت تبحث عن طرق مجربة للنوم بسرعة، فانهل من الدين ما علمنا إياه الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلمها الطفل الصغير، فهو من نصحنا بأن ننام على وضوء ونتلفظ بالأذكار وقراءة المعوذات وآية الكرسي، وسورة الملك، فجميعها لها فوائد دينية تحفظك بإذن الله من كل سوء وتخلصك من القلق وتمنحك القدرة على نوم طويل وهادئ.

دعاء النوم بسرعة مجرب: "بسم الحي القيوم الذي لا ينام دونا عن كل العيون، أسألك ربي قضاء الدين وجلاء الهم وزوال السهر والأرق وصلاح كل الأمور".

دعاء مجرب للنوم: "سبحان من لا ينام ويسير أمورنا ونحن نيام، رب ارزقني المال الوفير والعمر الطويل والنوم اليسير وتيسير كل عسير".

دعاء يساعد على النوم: "باسمك اللهم الرحمن الرحيم أدعو للخلاص من عدم النوم وأسألك خلودا له يريح البدن يا واهب الفرج".

دعاء يجعلك تنام بسرعة

"قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ . اللَّـهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ"، ثلاث مرات.

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِن شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ"، ثلاث مرات.

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَٰهِ النَّاسِ . مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"، ثلاث مرات.

وطريقة قراءة المعوذات كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رصي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما، فقرأ فيهما "قل هو الله أحد"، و"قل أعوذ برب الفلق"، و"قل أعوذ برب الناس"، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.