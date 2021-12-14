مزيد من الاتحاد.. ملك البحرين يؤكد أهمية السعودية في تجاوز التحديات

أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ضرورة التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار، مشيدًا بنتائج زيارات ولي عهد السعودية لدول مجلس التعاون والتي مهدت لعقد القمة الخليجية الـ42.

وحسب قناة "العربية"، قال الشيخ حمد بن عيسى في كلمته عقب انطلاق القمة الخليجة الـ42: "نؤكد أهمية دور السعودية في تجاوز التحديات، كما نؤكد أهمية الالتزام بمضامين إعلان العلا"، مضيفا: "ستبقى أمالنا كبيرة لمزيد من الاتحاد".

وانطلقت أعمال القمة الخليجية الـ 42 في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، بمشاركة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين توافدوا إلى مدينة الرياض السعودية لحضور الاجتماع.

ويغيب عن حضور القمة الخليجية الـ42، كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فإن الاستضافة "تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات".

في سياق متصل، أعلن نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن إقامة قمة المجلس رقم 42 بالرياض برئاسة السعودية.

وقال الحجرف، إن "وزراء الخارجية عبروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وبحثوا المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وتسعى دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول المجلس الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.