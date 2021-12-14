شايل كراسته.. مصرع طفل بالابتدائية دهسا بالقطار أثناء ذهابه للمدرسة بالإسماعيلية

لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات القطار، أثناء ذهابه الي المدرسة، بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والتي أصدرت تصريح بدفنه في مقابر العائلة بالمنيا.



وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد مصرع الطفل محمود صابر إبراهيم عزبه صبري خلف السكة الحديد بالقصاصين الجديدة، الطالب بالصف الأول الابتدائي، أثناء ذهابه الي مدرسة أبو مشعل التابعة لإدارة القصاصين التعليمية.

علي الفور تدخلت القيادات الأمنية منها مأمور المركز المقدم أحمد مراد ونائب المأمور عمر عبدالمطلب، كما وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بالدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث.

وأصدرت نيابة التل الكبير، تصريح الدفن.

وخيم الحزن علي أهالي المدينة بعد وقوع الحادث الأليم، وحرص علي تقديم واجب العزاء للأسرة كلا من حمزه شطأ مدير الإدارة التعليمية، الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية، والدكتور ثروت جبر مفتش الصحة.