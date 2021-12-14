الجزار: مصر شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية بمجال التنمية الشاملة

بمجلس وزراء الإسكان العرب..

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أنه في إطار محور أعمال دورة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب هذا العام تحت شعار "مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم"، فقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في مجال التنمية الشاملة، سواء من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة أو تطوير العمران القائم، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مشاركته على رأس وفد مصرى رفيع المستوى فى افتتاح الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير، في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية وبحضور بشر هاني الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، والمهندس يحيى كسبي وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، وبمشاركة لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين.

وقال الجزار، في بداية كلمته، "إنه في إطار متابعة جمهورية مصـر العربية لتنفيذ بنود قرارات الدورة السابقة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومنها البند الخاص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، تم إطلاق "التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة" في مارس 2021، وذلك على منصة الأجندة الحضرية الجديدة".

وأوضح أن التقرير يستعرض بشكل مفصل ما تم إنجازه على صعيد التحول من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، والتنفيذ الفعال للخطة، ويطرح القضايا والعوائق التي حالت دون تحقيق تطـور ملموس حتى تاريخه، والتوصيات من أجل تخطي تلك العوائق وسبل تجاوزها بهدف تحقيق التنمية العمرانية المأمولة والحياة الكريمة لجميع السكان.

ونوه بفوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجاري بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من بين 170 مؤسسـة مرشحة لتلك الجائزة الرفيعة، لمـا حققته الهيئة من عمران مستدام، وتوفير إسكان لمختلف الفئات الاجتماعية؛ مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 لجمهورية مصر العربية.

وأشار الجزار إلى الدراسة التي تُعـدها مصر بعنوان "التشريعات والقوانين المُنظمة لقطاع الإسكان والتعمير"، متوجهاً بالشكر لجميع الدول العربية التي تعاونت لإعداد الدراسة، والتي هي بصدد إطلاقها في صيغتها النهائية تزامنا مع فعاليات الدورة الـ39 للمجلس.

وأعرب عن أمله في أن تسهم تلك الدراسة في دعم الدول العربية لتطـوير أو استحداث تشريعات في سبيل حل المشكلات التي تواجه منظومة الإسكان ورفع الأعباء عن المواطن العربي، وذلك في إطار عمران مستدام.

وأضاف الجزار "إذ نتطلع إلى المشاركة في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية بعنوان "نحـو مدن مرنة قادرة على الصمود"، باستضافة كريمة من المملكة الأردنية الهاشمية، فإنه من المقرر أن تشارك مصر ممثلة فى وزارة الإسكان وبعض الجهات التابعة للوزارة في فعاليات المنتدى من خلال تغطية بعض محاوره، آملين أن تسهم هذه المشاركات في التبادل الفعال للتجارب والخبرات ذات الصلة بمحاور المنتـدي وأهدافه".

ومن جهتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أنها ستقدم عرضاً مرئياً خلال جلسات ومحاور المنتدى بعنوان "التشريعات الحضرية لإدارة وتنظيم واستدامة نمو المدن"، فيما سيقدم المهندس علاء عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني عرضاً مرئياً بعنوان "تحسين وتحفيز التفاعل والتكامل العمراني المكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة".

وأضافت أن الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء سيقدم عرضا مرئيا بعنوان "نحو المدن المستدامة المرنة الذكية لتحسين جودة الحياة"، بينما سيقدم الدكتور وليد عباس معاون الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة عرضا مرئيا بعنوان "قدرة المدن الجديدة على التكيف والصمود في ظل تطور البيئة التكنولوجية".. موضحة أنه في نهاية المنتدى من المقرر أن يتم إطلاق إعلان عمان كنتاج للتوصيات التي يسفر عنها المنتدى من خلال جلساته ومحاوره.