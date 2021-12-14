كان رايح الدرس ومرجعش.. أب يستغيث بالمسئولين للبحث عن ابنه المفقود

أرسل القارئ خالد الغمازي، شكواه إلى خدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، عن فقدان نجله عبد الرحمن خالد، الذي يبلغ 14 عام من عمره.

وقال خالد الغمازي أن ابنه عبد الرحمن خرج ليذهب الي الدرس ولم يعد، وهو متغيب عن المنزل منذ 4 أيام، ولا يقدر أن يجده في أي مكان بالقرب من مسكنه بقرية عرب العيايدة مركز الخانكه بمحافظة القليوبية.

واستغاث خالد بالمسئولين لسرعة البحث عن ابنه عبد الرحمن، في كل مكان خوفًا عليه من حدوث أي مكروه له.

للتواصل مع القارئ: 01098252523 - 01116864430

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوتها للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.