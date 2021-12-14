يجب استئناف المفاوضات.. وزير خارجية روسيا: إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنه يجب استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما يجب أن يكون هناك حل وتوافق على الوضع النهائي للدولة الفلسطينية.

وأضاف لافروف في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن ":" أدعم بشكل كبير القرارات الثنائية التي يجب أن تُتخذ من الطرفين".

وتابع:" للأسف إسرائيل مستمرة في سياسة الاستيطان وبناء مستوطنات جديدة على الرغم من قرار الاتحاد الاوروبي والقرارات الأممية ومجلس الأمن".

وأكمل سيرجي لافروف :" نحن مع الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الطرفين ولا يجب ان يتغير الوضع التاريخي للمنطقة المقدسة والمسجد الأقصى في القدس، ويجب ألا تلجأ إسرائيل إلى تغيير الوضع الحالي".