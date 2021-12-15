سر تعاطف زوجة ولي العهد البريطاني مع حمار مريض في السيدة زينب.. طبيبه المعالج يكشف التفاصيل| فيديو وصور

لفتت الزيارة التاريخية للأمير تشارلز وزوجته الدقة كاميلا، الأنظار خاصة بزيارة الدوقة لمستشفى "بروك" الخيرية" لعلاج الخيول بالمجان، وخلال الزيارة الشهر الماضي تم تداول صور للدوقة على نطاق واسع بجانب حالة واحدة لـ "حمار مريض" فضلت معرفة سبب مرضه وتطور حالته الصحية.

نال هذا الحمار، لقب "أشهر حمار في مصر" وتواجد «صدى البلد» بالمستشفى نفسها بعد الزيارة، لمعرفة سبب حرص الدوقة البريطانية وزوجة ولي العهد البريطاني على الاهتمام بهذا الحمار.

في البداية أوضح د. أحمد من مستشفى بروك، القائم على علاج الحمار، حيث قال: "حرصت الدوقة على الاقتراب من هذا الحمار بعد معرفتها بأنها مصاب بمرض يؤثر عليه، وبدأت في الاقتراب منه ولمسه بيدها، وبدوره تجاوب معها".

وعن حالته الصحية، تعرض الحمار الشعبي لجروح في قدمه جعلته يسير أعرجا، مما استوجب فترة علاج مكثفة، ويتابع الطبيب المعالج أنه أصبح في حالة أفضل، وظل في المستشفى لمدة 5 أيام ولكنه استجاب للعلاج بشكل أفضل وخرج بعد ثمانية أيام من العلاج.

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وعن العلاج بالمستشفى الخيرية، كشف أن بعض الخيول المريضة تحتاج إلى فترة احتجاز حتى إتمام العلاج، إذ بعضها يكون مصابا بجروح أو حروق تمنعها من الحركة بشكل طبيعي وتتطلب فترة علاج أطول، وبعضها يكون مصابا بأمراض في الحافر.

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وتختلف فترة شفاء الحيوانات المريضة من بضعة أيام إلى أسابيع، أما عن تكلفة العلاج فإنها تكون مجانية بالكامل، وعن الاحتجاز يتم بعد الكشف، وبعض الحيوانات تكون بحاجة إلى علاج يومي فقط، وأخرى يتم احتجازها بالمستشفى، وعلى حد وصف د. أحمد فإنها تكون مصابة بجروح أو التهابات أو حروق تستدعى الإشراف الطبي.

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