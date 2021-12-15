حصاد 2021.. الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله: "غواية اللامعقول" أفضل كتاب قرأته خلال العام

كشف الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن أفضل الأعمال التي قرأها خلال عام 2021.

وفي حديثه لـ"صدى البلد" قال “ضيف الله”، “أفضل كتاب قرأته في سنة 2021 كانت رواية

كانت رواية "سبيل الغارق" لريم بسيوني فقد أعجبتني كثيرا، وهي لم تأخذ حقها مثل "أولاد الناس"، وكذلك رواية "رابطة كارهي سليم العشي" لسامح الجباس، فقد أعجبتني هي الأخرى.



كتاب ملهم



وأما بالنسبة للكتب المترجمة فقد أعجبني كتاب (غواية اللامعقول: قصة الغرام الفكري بالفاشية من نتشه إلى "ما بعد الحداثة") لريتشارد وولين وهو من ترجمة الدكتور محمد عناني، فهذا الكتاب يحتاج اهتمام كبير من جانب الجميع، لأنه يطرح موضوعات هامة، فهو بالنسبة إليّ "كتاب ملهم" لأنه يناقش فكرة الانبهار بالفاشية، وبالأيديولوجيا الألمانية، وكذلك الفاشية اليسارية، فهو يتحدث عن أنه الشائع عند الجميع أن اثقف دائما ما يكون مع الحرية ومساند لها، لكن من خلال قراءة التاريخ تكتشف أن الموضوع مختلف، إذ تجد الكثير من المثقفين أنهم كانوا أسرى الانبهار بالفاشية القومية، فالكتاب يناقش هذا الموضوع.









وأشار ضيف الله : “الكتاب يتكلم عن أوروبا وعن وفكرة التنوير داخلها، خاصة وأن المثقفين أنفسهم كانوا منبهرين بالفاشية نفسها. وقد أوحى لي هذا الكتاب بموضوع بحثي فاللامعقول هو مساندة الفاشية من جانب المثقفين، لذلك الكاتب يعتبر أن مساندة الفاشية هو أمر غير معقول لأن المعقول هو مساندة الحرية. لذلك أرشح هذا الكتاب ضمن أفضل القراءات لي هذا العام”.