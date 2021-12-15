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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالطرق الوعرة .. تحدى بين تويوتا لاند كروزر وهيلوكس

صدى البلد

يعشق العديد من محبى السيارات مشاهدة السباقات والتحديات بين السيارات فى مختلف فئاتها ، لمعرفة قوة كل منها ، ولذلك تنشر العديد من صفحات السوشيال ميديا مقاطع فيديو مصنوعة لتنافس طرازين او اكثر .

 

 وتاتى قناة Carwow المتخصصة فى مجال السيارات ، بمقطع فيديو جديد تنافسى بين كلا من تويوتا هيلوكس ولاند كروزر ، المصنفين كمركبات ذات ذات قدرة عالية على الطرق الوعرة .

 

تم وضع كلا من تويوتا هيلوكس ولاند كروزر ، فى مواجهة بعضهما البعض في سلسلة من الاختبارات على الطرق الوعرة، من بينهم سباق سحب شاق ، ثم بعد ذلك اختبار التحكم في هبوط المنحدرات ، أما الاختبار الثالث فهو عبارة عن اختبار ملاحة موقوت حيث يفوز من يصل أسرع.

 

وسجلت لاند كروزر فى سباق الملاحة زمن قدره 21.63 ثانية، بينما حققت هيلوكس 23.40 ثانية، مما جعل لاند كروزر هي الفائزة ، ثم بعد ذلك اختبار مفصلي ، ثم الاختبار الخامس لاختبار زوايا انقلاب السيارة وكسرها في نفس الوقت، ثم الاختبار الاخير صعود بسيط على تل شديد الانحدار .

 

والجدير بالذكر ان السيارة لاند كروزر ، تستمد قوتها من محرك توربوديزل سعة 2.8 لتر ينتج 201 حصان و420 نيوتن متر من عزم الدوران. 

 

اما السيارة هيلوكس، فتأتي بطراز Invincible X ، فتستمد قوتها من محرك توربوديزل سعة 2.8 لتر ينتج 201 حصان و 500 نيوتن متر من عزم الدوران. 

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