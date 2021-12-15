قمة مجلس التعاون .. اتفاق على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في ختام القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون، أن القادة أكدوا "أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس"، مشيرا إلى أن "القمة الخليجية اتفقت على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية".

وأكد الحجرف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ42 في الرياض "تمسك القمة الخليجية بمبدأ عدم التدخل في شئون الدول الأخرى"، لافتا إلى تأكيد القادة على "ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات وباء كورونا".

كان البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.

كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

وأشار البيان الختامي للقمة الخليجية إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها، بما في ذلك "إزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس".

ولفت إلى أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز دورها الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الشراكات السياسية الدولية.

من جانبه، شدد الحجرف على أهمية تضافر جهود دول الخليج لمواجهة التهديدات وتجنب النزاعات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن "الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً".

وسلط بيان دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية العمل المشترك من أجل التصدي للتغيرات المناخية، ومواجهة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، ودعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة مستقبلاً.