بفستان جلد جريء.. شذى حسون تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

شاركت الفنانة العراقية شذى حسون، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت فيها بإطلالة شتوية جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان جلد قصيرًا، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود كشفت عن أنوثتها.



حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.



تفاصيل كلمة حلوة

أغنية “كلمة حلوة” لمحمد قماح و شذى حسون، من كلمات: رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع: محمد قماح، وميكس وماستر : خالد رؤوف، وجيتارات: جاليليو، إخراج : زوبيان وتوزيع شركة "شبكة ميوزيك" .



ونالت إعجاب الجمهور المصري والعربي وخاصة انها المرة الأولي التي تغني بها شذى حسون بالمصري، وكانت مفاجأة للجميع وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.



وكان آخر أعمال المطربة شذى حسون، أغنيتها (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب و هذه الاغنية الخليجية من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت اشراف مصور المشاهير ذبيان سعد.