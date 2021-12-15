البوستر الرسمي.. روجينا تروج لـ مربع برمودة

نشرت الفنانة روجينا البوستر الرسمي لفيلمها الجديد مربع برمودة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"؛ ترويجا له قبل عرضه بالسينمات.



وعلقت روجينا علي بوستر الفيلم " بسم الله توكلنا على الله فيلم مربع برمودة يوم 22- 12- 2021 فى السينما ،تأليف هشام هلال ، إخراج طارق رفعت ، إنتاج عاطف كامل ، أحمد البطل ".



فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت انتاج شركة The Gate للمنتج عاطف كامل وشركة Yellow Tape Tech للمنتج احمد البطل.



وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.



ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات بداية من يوم 22 ديسمبر في مصر والدول العربية.