أتمنى تكراره | داليا أشرف: لقائي بالرئيس السيسي غيَّر مجرى حياتي .. فيديو

تحدثت الإعلامية الشابة داليا أشرف عن كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار شرم الشيخ قبل سنوات، غيَّر مجرى حياتها تماما.



وقالت في ندوة تكريمها بموقع صدى البلد: كنت قلقة للغاية، وقد لاحظ الرئيس ذلك، وأعتقد أنه حرص على طمأنة الشعب المصري من خلال هذا اللقاء القصير الذي لم تتجاوز مدته دقيقة و14 ثانية.

وتابعت داليا أشرف: فى لحظة لا تصدق سمح لي المحيطون به التواجد بالقرب منه، وتسجيل اللقاء الأهم في مسيرتي، وفي توقيت غاية فى الحساسية، وأتمنى أن يتكرر اللقاء به قريبا.



وأضافت داليا أشرف: لم أكن أتوقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوافق علي إجراء اللقاء، ولكنه سمح لي بمحاورته، وبكيت من شدة التأثر.

والجدير بالذكر أن الإعلامية داليا أشرف حاصلة على بكالوريوس إعلام إنجليزي من جامعة القاهرة، عملت كمراسله لدى عدد من القنوات الفضائية ، قامت بتغطية عدد كبير من الأحداث الهامة والكبيرة ، ثم أصبحت مذيعة تقدم البرنامج الصباحى “ 8 الصبح ” على شبكة قنوات dmc .