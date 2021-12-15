وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد التايكوندو

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي في إطار حرص الوزير علي التعرف علي خطط وبرامج عمل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي تم الانتهاء من انتخابات مجالس إداراتها .

تطرق الاجتماع للحديث حول مستهدفات مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المستقبلية، والمخطط تنفيذه من معسكرات تدريبية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية استعداداً لمختلف المنافسات، علاوة علي رؤية الاتحاد للإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤م وتحقيق مزيد من الميداليات الأوليمبية.

استعرض الاجتماع الأوضاع الراهنة باتحاد التايكوندو، والآليات المقترحة لزيادة الموارد الذاتية، ورؤية مجلس الإدارة الجديد في الكشف عن المواهب في رياضة التايكوندو، والتوسع في انتشار اللعبة علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

لفت وزير الشباب والرياضة إلي تطور نتائج التايكوندو المصري في مختلف البطولات الدولية التي تشارك بها البعثات المصرية ومنها تحقيق ميداليتين أوليمبيتين في التايكوندو بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠م، مشيراً إلي انتظار الجميع المزيد من الانجازات للاعبي التايكوندو خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن التايكوندو من الألعاب التي نعول عليها كثيرا في تحقيق ميداليات أوليمبية والفوز بألقاب البطولات الدولية المختلفة ، مشيرا إلي تقديم كل الدعم والمساندة لاتحاد التايكوندو في تطبيق خططه المستقبلية.

حضر اللقاء كل من محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبد الأول محمد معاون الوزير.