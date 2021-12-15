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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا.. تمديد لحالة الطوارئ بسبب أوميكرون.. وقرار مهم ضد الزوار غير الملقحين

علم إيطاليا
علم إيطاليا

مددت إيطاليا أمس الثلاثاء حالة الطوارئ الصحية الخاصة بفيروس كورونا حتى 31 مارس المقبل وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، طالبت السلطات الإيطالية جميع الزائرين من دول الاتحاد الأوروبي بإجراء اختبار "بي سي أر" قبل المغادرة.

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فيما وقع وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، قرارا يفرض على أي زائر غير حاصل على لقاح فيروس كورونا من دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، الدخول للحجر الصحي لمدة 5 أيام بعد وصوله.

ويسري القرار الجديد بدءا من اليوم الأربعاء، حيث يتعين على الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي الذين تم تطعيمهم إظهار نتيجة اختبار سلبية في غضون 24 ساعة من وصولهم، حتى يتسنى لهم التنقل بحرية في إيطاليا.

كما يجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين لم يتم تطعيمهم، التزام حجر صحي لمدة 10 أيام.

ويمتد قرار وزارة الصحة بفرض اختبار على الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 16 ديسمبر إلى 31 يناير.

وحسب “رويترز”، فإن قرار سلطات إيطاليا، قوبل برفض المفوضية الأوروبية التي تفضل القواعد المشتركة للسفر داخل الكتلة بناءً على ما يسمى بشهادة Green Pass التي تثبت التطعيم ضد الفيروس.

إيطاليا كورونا اوميكرون تفشي أوميكرون اوروبا

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