كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد، حيث سجلت اليوم /الأربعاء/ رقمًا قياسيًا جديدًا في حالات الإصابة اليومية لتقترب من 8 آلاف حالة.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 7850 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم أمس، ما يرفع الإجمالي إلى 536 ألفا و495 إصابة.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أن حالات الإصابة اليومية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق. إذ تتراوح حالات الإصابة اليومية بالفيروس بين 4000 و7000 منذ أوائل هذا الشهر، بعد أسابيع من بدء البلاد في تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي من الأول من نوفمبر.

كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ما يرفع الإجمالي إلى 4456 حالة وفاة.

وأبلغت البلاد عن 9 حالات إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، ما يرفع إجمالي هذه الحالات إلى 128.