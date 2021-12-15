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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تسير من هذه الطرق.. تعرف على الكثافات المرورية بشوارع وميادين القاهرة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

عرض برنامج "صباخ الخير يامصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقريراً مفصلاً عن الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة اليوم الأربعاء 15-12-2021.

 

حيث يوجد سيولة نسبية على كوبري 15 مايو، وصولاً لـ الكورنيش، وكثافات مرورية في كافة الشوارع المتجهة لـ ميدان التحرير، والمعادي، وحلوان.

 

وأضاف التقرير، أن هناك سيولة مرورية نسبية على كوبري أكتوبر، في الاتجاه لـ الإسعاف، ورمسيس، ولكن هناك توقع لزيادة الكثافات المرورية على طول كوبرى أكتوبر حتى منطقة غمرة والعباسية.

 

أما بالنسبة لشارع بورسعيد المتجه لـ الشرابية وحدائق القبة حتى كوبري السواح والأميرية، فقد يشهد كثافات مرورية ناتجة عن دخول الطلاب المدارس، وبالتالي فإن هذه الكثافات تقل مع انتهاء الذروة الصباحية.

الحالة المرورية كثافات مرورية ميادين القاهرة برنامج صباخ الخير يامصر القناه الأولى المصرية

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