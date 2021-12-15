أكثر من 100 محاصر.. اندلاع حريق ضخم في مركز التجارة الدولي بهونج كونج

اندلع حريق ضخم في مركز التجارة الدولي بهونج كونج، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حوصر أكثر من 100 شخص على سطح مركز التجارة العالمي بهونج كونج في انتظار إنقاذهم بعد اندلاع حريق ضخم اليوم الأربعاء.

وأكدت شرطة هونج كونج، إصابة 8 أشخاص على الأقل، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

ولفتت الشرطة إلى أن الحريق اندلع في غرفة الآلات، مما أدى في النهاية إلى اشتعال النيران في السقالة، حيث يعتبر المبنى قيد التجديد.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

ووفقًا لـ"بي بي سي"، تم تصنيف الحريق على أنه حادث من المستوى الثالث، مع كونه أشد خامس واقعة بالدولة.