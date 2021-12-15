ألمانيا ستنتصر على الوباء.. المستشار شولتس في أول خطاب: خذوا اللقاح لحماية أنفسكم

أكد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، أن بلاده ستنتصر في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا، داعيًا مواطنيه إلى الحصول على اللقاحات ضد "كوفيد-19".

وحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني، جاءت كلمته، اليوم الأربعاء، حيث ألقى أول بيان لحكومته أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وقال شولتس إن ألمانيا ستنتصر في المعركة ضد كورونا، موجهًا الشكر لسلفته السابقة أنجيلا ميركل.

وأوضح أن المسار الصحيح يجب أن يتم اختياره الآن، قائلا: "لا يوجد وقت لنضيعه. دعونا نطبق هذا النهج بشكل أساسي على مكافحة جائحة كورونا".

ولفت "الوباء عالمي. وهذا هو سبب التزامنا بتوفير اللقاح للدول الفقيرة والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي"، ووعد بأن الحكومة لن تدخر وسعا "حتى يستعيد الشعب حريته".

وطلب المستشار الألماني من المواطنين مساعدة بلادهم في الوصول إلى هذا الهدف، وذلك من خلال الحصول على اللقاحات، مؤكدا "من المهم للغاية أن نواصل العمل معًا والتكاتف ودحر فيروس كورونا".

وفي الوقت نفسه، انتقد بشدة المعارضين لإجراءات فيروس كورونا، مشيرًا إلى نظريات المؤامرة وناشري المعلومات المضللة.

وقال شولتس "لن نتسامح مع محاولة عدد صغير من المتطرفين فرض إرادتهم على مجتمعنا بأسره"، في إشارة صريحة إلى مسيرة المشاعل الأخيرة في ساكسونيا.