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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايز الطراونة.. تعرف على السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الأردني الراحل

فايز الطراونة
فايز الطراونة

استيقظ الشعب الأردني اليوم علي نبأ وفاة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة.

ونرصد في السطور القادمة السيرة الذاتية الطراونة والذي شغل  موقع رئيس الوزراء في الأردن مرتين، الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد الملك الحالي عبدالله الثاني.

وتسلم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988، حيث عمل وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

كما عمل الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

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كما ولد فايز الطراونة في العاصمة عمان في 1/5/1949، وهو حائز على دكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية.

الأردن رئيس الوزراء الأردني كاليفورنيا السيرة الذاتية عبدالله الثاني فايز الطراونة وفاة فايز الطراونة

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