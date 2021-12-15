فايز الطراونة.. تعرف على السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الأردني الراحل

استيقظ الشعب الأردني اليوم علي نبأ وفاة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة.

ونرصد في السطور القادمة السيرة الذاتية الطراونة والذي شغل موقع رئيس الوزراء في الأردن مرتين، الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد الملك الحالي عبدالله الثاني.

وتسلم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988، حيث عمل وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

كما عمل الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.

كما ولد فايز الطراونة في العاصمة عمان في 1/5/1949، وهو حائز على دكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وماجستير في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية.