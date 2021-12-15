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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان يتابع الدورة الثالثة للتدريب الفندقي بمركز التدريب المهني بسوهاج

صدى البلد

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وأسبوعين بهيلتون الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية: إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة بمتابعة الدورة الثالثة للفندقة الشاملة المنعقدة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر والتي بدأت السبت 4 ديسمبر ، قام بتفقد أعمال التدريب النظري والعملي،  حيث تم تقسيم المتدربين إلي أربع مجموعات لضمان وصول التدريب إلي الجميع بشكل متكامل وتضمن علي : مقدمة في أساسيات طرق الطهي وعمل:( السلاطات ، والصلصات ، والشوربة ، والخضروات واللحوم ، والدواجن ، والأسماك ، والحلويات ، والمخبوزات ، والتزيين) ، فضلا عن أساسيات تكلفة الطعام ، وسلامة الغذاء لتقديم غذاء صحي وآمن ، وكيفية عمل المنيو وتقديمه .

كما تفقد إعداد  المطعم وخطوات تقديم الخدمة على المائدة ، والحفلات والبوفيهات، مشيرا إلي أن التدريب تطرق خدمة البار وخدمة الغرفة ومعرفة المنتج ومهارات التواصل والسلوك ،وكيفية إعداد الغرفة الفندقية ، سياسة المفقودات ، والمناطق العامة ، وخدمات المغسلة ، وكافة الأعمال الإدارية.

وأوضح أنه تم عمل ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وأعقب ذلك اختبار نظري وعملي لتقييم مستوي المتدربين ، مضيفا إلي أن التدريب الفندقي مستمر بالمركز حتى انتهاء الأربعة أسابيع المقررة وسيتضمن التدريب أيضاً ندوات تثقيفية متعددة  تشمل السلامة والصحة المهنية وحقوق العمال وواجباتهم وحقوق المرأة، كما سيتم استكمال التدريب منتجع الهيلتون بالأقصر لمدة أسبوعين .

وفي ختام التدريب يتسلم الخريجين شهادات بإتمام التدريب معتمدة من القوي العاملة وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع الهيلتون ، إضافة إلى استخراج شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة  تسمح بإضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي وكافة الأوراق الثبوتية .

وأضاف مدير المديرية أنه يتم تنفيذ تكليفات وزير القوي العاملة بضرورة توفير فرص عمل لائقة للخريجين فور انتهاء التدريب وكذلك متابعة التشغيل بصفة مستمرة  في المنشآت السياحية والفندقية سواء داخل محافظة سوهاج أو خارجها حسب رغبة المتدربين لخريجي دورات الفندقة .

حضر التدريب  محمد محيي منسق  برنامج الأغذية العالمي بسوهاج، والشيف محمد  النجار مساعد رئيس قسم المطبخ بالهيلتون ، ورضوان عبد الراضي مدير المطعم بالهيلتون ، وإلهام السيد مدير عام شئون المناطق بالمديرية ، وعلاء أبو طالب مدير إدارة التدريب المهني ، وأحمد زيدان مدير مركز التدريب المهني بالكوثر.

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سعفان الدورة الثالثة للتدريب الفندقي مركز التدريب المهني سوهاج وزير القوى العاملة السيسي مهارتك أساس مهنتك حياة كريمة

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