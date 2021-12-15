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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إعلام الأمم المتحدة: إشراك الشباب في مكافحة الفساد ببؤرة تركيز مؤتمر شرم الشيخ

صدى البلد

تحدت مركز الأمم المتحدة للإعلام عن تأثير الفساد على الشباب، وهو ما ينعكس على ضرورة التركيز والاهتمام بإشراكهم في برامج مكافحة الفساد.

كما لفت مركز الأمم المتحدة للإعلام UNI Cairo، إلي تأثير الفساد على كافة الأطياف، بمن فيهم الشباب الذين يكدحون من أجل مستقبلهم.

وأشار المركز، إلي ضرورة إشراك الشباب في برامج مكافحة الفساد وهو ما يعُد في بؤرة تركيز الدورية التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد، إيمانا بقدرات الشباب الابتكارية وبدورهم الحاسم كمحركين للتغيير نحو عالم أكثر أمانا وإنصافا.

وكان مركز الأمم المتحدة للإعلام، أعلن عن اهتمام الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ، خلال اليومين المقبلين بـ 4 محاور رئيسية في مجالات المكافحة.

وقال مركز الأمم المتحدة للإعلام UNI Cairo، إن الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد سيكون تركيزها على مراجعة وتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، استرداد الأصول، والتعاون الدولي، والمنع والمساعدة الفنية.


انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد

وافتتح الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد، الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأمر الذى يؤكد دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدوره التاسعة، تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر.

وقد شرفت مصر بانتخابها رئيسا للمؤتمر في شخص رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ثلاثة نواب من دول باكستان وبولندا وهندوراس، ومقرر من دولة بلجيكا لمدة سنتين وحتى 2023.


وتتضمن الفعاليات قيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم، وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد، وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجودات، وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.

وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي"، وهو ما لاقى دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.

وحرصت مصر على مُشاركة جميع الأطراف، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.

ويشهد المؤتمر العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدثا، تنُظم مصر منها 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية ولعلنا في هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره.

الأمم المتحدة مكافحة الفساد الرقابة الإدارية الشباب مؤتمر الأمم المتحدة

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