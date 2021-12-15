عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تكرم شباب المصريين بالخارج المشاركين بمعرض "إكسبو 2020" دبي

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

كرمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 20 شابا من المشاركين في تنظيم الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020" دبي، وهم من الشباب المصري بالخارج، وقدمت لهم شهادات تكريم تعبيرا عن امتنانها لما يبذلونه من جهد في عملية التنظيم المستمر طيلة المعرض، مضيفة أنهم على قدر كبير من الاحترافية، ويعرفون الزائرين بتاريخنا بطريقة مبهرة.

وزيرة الهجرة: الجناح المصري بإكسبو دبي يعكس عظمة الحضارة المصرية ومستقبل "الجمهورية الجديدة"

وزيرة الهجرة تطلق فعاليات اتكلم عربي من "إكسبو دبي"

كما أهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، درع المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إلى الوزير مفوض أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، تقديرا لجهوده على تنظيم الجناح المصري المميز بالمعرض وما به من أحداث وفعاليات الدولية خلال مدة انعقاد المعرض التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، كما كرمت هدير صالح المنسق الإعلامي لجناح المصري على جهدها خلال فترة المعرض ومشاركتها في مبادرة "اتكلم عربي" ونشر أهدافها، مشيراً إلى أن مصر تحظى بحضور فعال خلال "اكسبو" على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف من حيث نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة.

جاء ذلك خلال حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اليوم، بالجناح المصري المشارك بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، يرافقها السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وذلك على هامش فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وأثنت الوزيرة على الشباب المصري المتواجد في الجناح المصري، القائمين على استقبال الضيوف المترددين على الجناح، معربة عن سعادتها وفخرها بوجودهم في الجناح المصري خاصة وأنهم من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقدر كافة الجهد المبذول في الجناح المصري حتى يظهر في أبهى صورة.

وتستمر فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بالجناح المصري بمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي بدولة الإمارات الشقيقة في الفترة من ١٥ وحتى 18 ديسمبر الجاري، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا من سن ٤ سنوات حتى ١٤ عاما؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة والهوية المصرية والعربية، كما يتضمن يوم ١٨ ديسمبر جلسة حوارية حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج إكسبو 2020 المصري بالخارج اتكلم عربي

ترشيحاتنا

محرك p10 الحصري وشاسيه ألومنيوم.. بولستار تكشف عن خطتها الثلاثية القادمة

للاستفادة من الخبرات المصرية.. تشكيل فريق عمل لتطوير كهرباء اليمن

مصر وأوكرانيا.. 29 عاما من العلاقات القوية والاحترام المتبادل بين البلدين

وزيرة الهجرة تكرم شباب المصريين بالخارج المشاركين بمعرض "إكسبو 2020" دبي

تدريب تنشيطي لمنتخب مصر قبل مواجهة تونس في كأس العرب .. فيديو

طوارئ في مدينة أمريكية لمدة يومين بسبب قط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ