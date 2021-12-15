عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نشرة أخبار العالم.. إعلان عاجل من الصحة العالمية..إضراب في تونس..أعاصير تدمر أمريكا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

إضراب في تونس يتسبب في أزمة بمحطات الوقود
أعلن سائقو نقل المحروقات بتونس، عن الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بداية من الليلة، من أجل إدراجهم، ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في اتحاد عمال تونس، رشاد النموشي،  إن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإدراج سائقي شاحنات نقل المحروقات، ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

نشرة أخبار العالم | موقع عالمي يشيد بتطور الاقتصاد المصري.. أوميكرون يخرج عن السيطرة بهذه الدولة.. زلزال عنيف في إندونيسيا

نشرة أخبار العالم.. الرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطنيا وانتخابات جديدة.. محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في أبوظبي.. 21 حدثاً شهده العالم في 2021

 شهدت محطات بيع الوقود إقبالا كثيفا من قبل أصحاب السيارات للتزود بالمحروقات، مما تسبب في تعطل حركة المرور بشوارع العاصمة.

 

الصحة العالمية:3 مليارات جرعة عجزا في اللقاحات بسبب معززات كورونا بالبلدان الغنية
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيواجه عجزًا قدره ثلاثة مليارات جرعة لقاح كوفيد-19 في أوائل العام المقبل، إذا عززت الدول الأكثر ثراء البالغين "بقوة" وفتحت التحصين للأطفال، مما يزيد من إعاقة انتشار وتوزيع اللقاحات في الدول الفقيرة.


وقالت تانيا سيرنوشي، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لاستراتيجية اللقاحات العالمية، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم /الأربعاء/، يلوح في الأفق لدينا سيناريو مخيف قد يتحقق في حال قامت البلدان ذات التغطية العالية من اللقاحات بتحصين الأطفال، وتقديم جرعات معززة لجميع مواطنيها، الأمر الذي قد يُحدث فجوة في الربع الأول من العام القادم تصل إلى حوالي ثلاثة مليارات جرعة.


وأشارت سيرنوشي إلى أنه في ضوء مساعي العالم للتغلب على متغير أوميكرون المُتحور من فيروس كورونا المستجد، والذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، بدأت الدول الغنية في التعزيز من برامج لقاحاتها على نطاق واسع، لكن هناك سبعة في المائة فقط من الأشخاص الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، فضلا عن أن 98 دولة - أي حوالي نصف الدول الموجودة على مستوى العالم - لم تصل إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تحصين 40 في المائة من سكانها.
 

تشبه مناطق الحرب.. كيف حولت الأعاصير ولاية كنتاكي إلى كومة من الحطام؟
تحولت ولاية كنتاكي الأمريكية إلى مما يشبه بمناطق الحروب، بعد اجتياح الأعاصير المدمرة التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، ما أدى إلى تدمير وانهيار المباني والمراكز التجارية، وباتت الحياة محطمة بعد هذه الكارثة.

وأصبح الأشخاص الذين مزقت الأعاصير حياتهم، في 6 ولايات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتعاملون مع واقع جديد، بعد دمار شامل حصل بالمدن خاصة مدن ومقاطعات ولاية كنتاكي.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس جو بايدن إلى كنتاكي، اليوم الأربعاء، في أعقاب الأعاصير والعواصف الشديدة التي دمرت المنطقة، حيث سيقوم بمسح الأضرار الناجمة عن هذه الأعاصير، ويلتقي بالضحايا ويلقي ملاحظاته.

وقُتل ما لا يقل عن 88 شخصًا في العواصف التي ضربت أجزاء من الغرب الأوسط والجنوب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك 74 شخصًا على الأقل في كنتاكي، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين بالولاية.

نشرة أخبار العالم الصحة العالمية تونس أمريكا اضراب

ترشيحاتنا

محرك p10 الحصري وشاسيه ألومنيوم.. بولستار تكشف عن خطتها الثلاثية القادمة

للاستفادة من الخبرات المصرية.. تشكيل فريق عمل لتطوير كهرباء اليمن

مصر وأوكرانيا.. 29 عاما من العلاقات القوية والاحترام المتبادل بين البلدين

وزيرة الهجرة تكرم شباب المصريين بالخارج المشاركين بمعرض "إكسبو 2020" دبي

تدريب تنشيطي لمنتخب مصر قبل مواجهة تونس في كأس العرب .. فيديو

طوارئ في مدينة أمريكية لمدة يومين بسبب قط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ