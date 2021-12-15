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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا.. فيلم خديجة بمسابقة مهرجان كليرمونت فيران

فيلم خديجة
فيلم خديجة

أصدر مهرجان كليرمونت فيران السينمائي الدولي للأفلام القصيرة قائمة أعمال المسابقة الرسمية لدورة 2022، وجاء الفيلم الصري خديجة ضمن القائمة بعد مشاركته في مهرجانى الجونة و أيام قرطاج السينمائية.
 

أحداث فيلم خديجة 
وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ 18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

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تفاصيل فيلم خديجة
وتعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لها خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، وفيلم خديجة إنتاج فرنسي مشترك، وتتولى الشركة الإيطالية توزيع الفيلم.

تقوم ببطولة العمل "ملك طارق"، قصة مراد مصطفى، وسيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، وإنتاج صفي الدين محمود، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر: شريف فتحي، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور إيمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان، مكساج جاليس بيناردو.

 

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