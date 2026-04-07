شبانة يشيد بالسعودي سعود الصرامي: الاعتذار من شيم الكبار

أشاد الإعلامي محمد شبانة بموقف الناقد الرياضي السعودي سعود الصرامي، بعد اعتذاره رسميًا عن تصريحاته السابقة بشأن النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»:"أنا انتقدت أمس سعود الصرامي بسبب سخريته من محمد صلاح، لكن اليوم أشيد به بعد اعتذاره الرسمي".

وتابع:"الاعتذار من شيم الكبار، وكلنا في النهاية نسيج واحد، وأنا سبق وقلت إنني أحب الكرة السعودية، وأتابع مبارياتها، وأتمنى انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي".

وأتم:"هذا الاعتذار يعكس الصورة الحقيقية للإعلام السعودي، وكل التقدير والاحترام لسعود الصرامي ولكل الإعلام السعودي".