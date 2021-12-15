تدريبات قوية لخماسي حراس مرمى الزمالك قبل مواجهة المقاولون

خاض محمد عواد ومحمد أبوجبل والسيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس الفريق وذلك في مران اليوم الأربعاء بملعب النادي.

وخصص مدرب حراس الزمالك فقرة لتدريب خماسي الحراس على التصدي للتسديدات من داخل منطقة الجزاء والتعامل مع العرضيات.

وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم التي اقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعب راحة من مباراة الرائد السعودي الودية التي أقيمت أمس .

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال للاعبين الذين لم يشاركوا في ودية الرائد السعودي أمس.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون، في إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري.

وبدأ مدحت عبد الهادي المدرب العام الجديد لفريق الزمالك وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد مهام عملهما في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتواجد الثنائي في تدريب اليوم لمعاونة كارتيرون في قيادة المران استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أعلن أمس تعيين مدحت عبد الهادي مدربا عاما وأمير عزمي مجاهد مدربا مساعدا بالجهاز الفني.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.