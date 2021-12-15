تخطى العدد 1000 شخص.. ماجدة الرومي تلغى حفلتيها بسبب كورونا

لبنان

ألغت المطربة ماجدة الرومي حفلَي الميلاد المقرَّرين مساء اليوم الأربعاء، والغد الخميس، في بيروت بسبب الحضور الكبير الذي تخطى 1000 شخص.

ونشرت عبر حسابها على تويتر بيان وعلقت عليه:"بسبب الأوضاع الصحية المتفاقمة، وتماشياً مع توصيات لجنة كورونا؛ نعلمكم بقرار إلغاء حفلي الميلاد للسيدة ماجدة الرومي 2021، ونتمنى للجميع أعياد مباركة وظروف أفضل".

وكانت قد قدمت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، التحية للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا وجميع القائمين على مهرجان الموسيقى العربية.

وأعلنت عشقها لمصر ودعت الله أن يحميها ويحفظها من المكائد، وأكدت حبها للأوبرا وسعادتها بمشاركتها فى الفعاليات، كما أهدت الحفل لاسم الموسيقار الراحل الدكتور جمال سلامة.

وقالت إن أعماله ستبقى خالدة يتذكرها الجمهور لسنوات طوال، بعدها وبمصاحبة أوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسي، روت حكاية إسطورية ضمت فصولا من أعمالها المميزة التى منحتها لقب ملاك الطرب وبصوتها الساحر شدت بـ “بهية، عم يسالوني، عيناك ليال صيفية، غنى للحب، اسمع قلبي، لا تغضبي، مفترق الطرق، العالم النا، لا تسأل، كلمات، لون معي الأيام، مطرحك بقلبي، حي ع الفلاح” التى احتضنت خلالها العلم المصري، وأثارت الحماسة الوطنية لدى الحضور الذى تفاعل معها.