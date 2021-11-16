الموسيقى العربية.. ماجدة الرومي تنحني لعلم مصر وتوزيع جوائز مسابقة رتيبة الحفني

ماجدة الرومى تنحنى لعلم مصر

ماجدة الرومى : مصر قبلة الثقافة والفن فى المنطقى العربية

جوائز مهرجان الموسيقى العربية باسم رتيبة الحفنى

لملم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اوراقه وطوى الصفحة الاخيرة من اصداره 30 فعلى مسرح النافورة سلمت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر جوائز المسابقة المصاحبة والتى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى .

اكدت عبد الدايم ان المهرجان احد التظاهرات المميزة للابداع العربى ، واشارت انه نجح على مدار تاريخه فى جمع نخبة من نجوم الموسيقى والغناء على ارض مصر باعتبارها قبلة الثقافة والفنون فى المنطقة العربية ، متابعة انه صورة من جهود الدولة للتاكيد على الريادة الحضارية وصون الهوية ، وقدمت التهنئة للفائزين وحثتهم على مواصلة بذل الجهد لتحقيق طموحاتهم واحلامهم .

اغانى ماجدة الرومى

ثم قدمت النجمة اللبنانية ماجدة الرومى التحية للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا وجميع القائمين على المهرجان ، واعلنت عشقها لمصر ودعت الله ان يحميها ويحفظها من المكائد ، واكدت حبها للأوبرا وسعادتها بمشاركتها فى الفعاليات ، كما اهدت الحفل لاسم الموسيقار الراحل الدكتور جمال سلامة وفالت ان اعماله ستبقى خالدة يتذكرها الجمهور لسنوات طوال ، بعدها وبمصاحبة اوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسى روت حكاية اسطورية ضمت فصولا من اعمالها المميزة التى منحتها لقب ملاك الطرب وبصوتها الساحر شدت ب بهية ، عم يسالونى ، عيناك ليال صيفية ، غنى للحب ، اسمع قلبى ، لا تغضبى ، مفترق الطرق ، العالم النا ، لا تسال ، كلمات ، لون معى الايام ، مطرحك بقلبى ، حى ع الفلاح التى احتضنت خلالها العلم المصرى واثارت الحماسة الوطنية لدى الحضور الذى تفاعل معها ، ميلى التى اعادتها بناء على طلب الجمهور ، والتوبة .

كما قدم اوركسترا الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم حفلا على المسرح الخارجى تضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة .

جوائز مسابقة رتيبة الحفنى

وكانت جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء قد ضمت 4 فروع هى ( المسابقة الكبري للاغنية الجديدة ) ، ( مسابقة الارتجال علي آلات التخت الشرقي ) ، ( مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة ) وفاز بها 24 موهبة واعدة من 7 محافظات وجاءت نتائجها كالتالى :

اولا :

الجائزة الكبرى ( الأغنية الجديدة ) وقيمتها (١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف جنية صافي ) وفازت بها أغنية ( بكرة ) كلمات الشاعر محمود اسماعيل محمود محمد شفيق ٣٨ سنة من محافظة الجيزة ، الحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسي ابراهيم الشيخ ٢٨ سنة من محافظة الغربية

ثانيا :

جائزة الإرتجال علي آلات التخت الشرقي وقيمتها (٦٠٠٠٠ ستون ألف جنية صافي ) وفاز بها

⁃ عازف العود ناجي محمد محمد مسعود

⁃ عازف الكمان فارس صقر

⁃ عازف القانون أحمد قمري

⁃ عازف التشيللو نور عبد الشافي

⁃ عازف الناي جون سامي

⁃ عازف الإيقاع : ماجد الصواف

وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز اعازف العود يوسف مصطفي محمد فرج

ثالثا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب

• فاز بالمركز الأول أحمد حسن سعد ٢٥ سنة محافظة القاهرة وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠خمسة وثلاثون ألف جنية صافي)

• وفاز بالمركز الثاني : مصطفي محمود محمد ٢٤ سنة محافظة الأقصر وقيمته (٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنية صافي )

• وذهب المركز الثالث ل عبدالله محمد لبيب ٢٣سنة محافظة القاهرة وقيمة جائزته (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنية صافي )

. وقد اوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ٢١سنة محافظة القاهرة

رابعا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة شباب

⁃ فاز بالمركز الأول ابراهيم محمد ابراهيم وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف جنية صافى

⁃ ونال المركز الثاني رحمة ممدوح محمد بيومي ١٩ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها ( ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف جنية صافي )

⁃ ونال المركز الثالث : عز الدين سامح سيد ١٧ سنة من محافظة القاهرة وقيمتها (٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنية صافي )

وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدرها (٥٠٠٠خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبو القاسم أحمد محمد ٢٠ سنة من محافظة اسوان.

خامسا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال

نال المركز الأول مصطفى ناصر فتحي ناصر ١٣ سنة من القاهرة وقيمتها ( ٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنية صافي )

وحصل على المركز الثاني محمد أسامة أحمد عبد القادر ١١ سنة من القاهرة وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنية صافي )

وذهب المركز الثالث الى حور صلاح سالم عبد المجيد ١٥ سنة من محافظة الدقهلية وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسةعشر ألف جنية صافي )

وقد أوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنية صافي ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابقة أمل أحمد السيد محمد ١٤ سنة محافظة القاهرة

سادسا : مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة أطفال

فاز بالمركز الأول ستيفن روماني رؤوف ١٢سنة من محتفظة القاهرة وقدرها (٢٥٠٠٠خمسة وعشرون ألف جنية صافي )

ونال المركز الثاني هند أنور عبد العزيز عطا الله ١٢ سنة من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها (٢٠٠٠٠عشرون ألف جنية صافي)

وذهب المركز الثالث الى رقية أحمد حمدي الشرقاوي ٩ سنوات من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها ( ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف جنيه صافي ).

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