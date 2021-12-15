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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض خاص لفيلم برا المنهج بحضور أبطاله

فيلم برا المنهج
فيلم برا المنهج

يقام اليوم عرض خاص لفيلم برا المنهج في أحد السينمات الكبرى بالقاهرة الجديدة بحضور أبطاله.

 

الفيلم يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم : ماجد الكدواني، وروبي ودنيا ماهر ، وإخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية . 

 

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

شاهد.. البوستر الرسمي لفيلم برا المنهج

عمرو سلامة يكشف سبب عدم مشاركة "برا المنهج" في مهرجان القاهرة

من ناحية أخرى، يتم عرض اليوم فيلم بره المنهج ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى ، والذى ينعقد حالياً فى مدينة جدة بالسعودية .

 

وأكد الفنان ماجد الكدواني، أن له رصيد كبير وعظيم في و فخور به مع المخرج عمرو سلامة من خلال أعمال فنية جمعتهما ، وهي أفلام: أسماء ثم الشيخ جاكسون، وفي النهاية الآن بره المنهج، موضحا أن فيلم بره المنهج فيلم جديد ونوعية جديدة من الأعمال الفنية.

البحر الأحمر المخرج عمرو سلامة عمرو سلامة السعودية سينما

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