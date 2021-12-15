اليوم.. عرض خاص لفيلم برا المنهج بحضور أبطاله

يقام اليوم عرض خاص لفيلم برا المنهج في أحد السينمات الكبرى بالقاهرة الجديدة بحضور أبطاله.

الفيلم يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم : ماجد الكدواني، وروبي ودنيا ماهر ، وإخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

من ناحية أخرى، يتم عرض اليوم فيلم بره المنهج ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى ، والذى ينعقد حالياً فى مدينة جدة بالسعودية .

وأكد الفنان ماجد الكدواني، أن له رصيد كبير وعظيم في و فخور به مع المخرج عمرو سلامة من خلال أعمال فنية جمعتهما ، وهي أفلام: أسماء ثم الشيخ جاكسون، وفي النهاية الآن بره المنهج، موضحا أن فيلم بره المنهج فيلم جديد ونوعية جديدة من الأعمال الفنية.