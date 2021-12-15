أحمد الفيشاوي ينشر صورا من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا.. شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور من العرض الخاص لـ فيلم “ريتسا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور بصحبة الفنان محمود حميدة، وعلق: “امبارح حضرت العرض الخاص لفيلم ريتسا واستمتعت بمشاهدته ..وبرشحهلكوا بقوه تتفرجوا عليه مع حبايبكوا.. ريتسا الان في جميع دور العرض”.

احتفل صناع فيلم “ريتسا”، أمس، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة المعادي، ليدخل الفيلم ضمن منافسات أفلام موسم رأس السنة، على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، يوسف عثمان ومريم الخشت.

وروج "الفيشاوي" لفيلم ريتسا، حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "فيلم ريتسا يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر و الوطن العربي".

وروج الفنان محمود حميدة، لفيلمه السينمائي الجديد "ريتسا" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر "حميدة" البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "قصص الحب زي البحر، ساعات هادية وساعات موجها عالي وده اللي هنعرفه في ريتسا، البوستر الرسمي للفيلم، يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض".

أمير المصرى يكشف تفاصيل دوره فى ريتسا

تحدث الفنان أمير المصري عن تجربته في فيلم ريتسا.

وقال "أمير" للمصري في تصريحات لـ "صدى البلد": أحببت العمل في ريتسا كثيرا ومنذ عام كنت أطمح بالعمل بدور رومانسي ووجدته بهذا العمل، وأتفاجئت أننى قمت بتصوير مشاهدي في ثمانية أيام.

قصة فيلم ريتسا

فيلم ريتسا يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.