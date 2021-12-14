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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور يوسف عثمان ومعتز  فتيحة .. توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم ريتسا

يوسف عثمان
يوسف عثمان

حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص لفيلم ريتسا في إحدى السينمات الكبرى بمنطقة المعادي، ليدخل الفيلم ضمن منافسات أفلام موسم رأس السنة، على رأسهم الفنان يوسف عثمان والمؤلف معتز فتيحة.

ورج  "الفيشاوي" لفيلم ريتسا حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "فيلم ريتسا يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر و الوطن العربي".

محمود حميدة يروج لـ فيلم ريتسا 

روج الفنان محمود حميدة، لفيلمه السينمائي الجديد "ريتسا" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر "حميدة" البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "قصص الحب زي البحر، ساعات هادية وساعات موجها عالي وده اللي هنعرفه في ريتسا، البوستر الرسمي للفيلم، يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض".

أمير المصرى يكشف تفاصيل دوره فى ريتسا 

تحدث الفنان أمير المصري عن تجربته في فيلم ريتسا.

وقال "أمير" للمصري في تصريحات لـ "صدى البلد": أحببت العمل في ريتسا كثيرا ومنذ عام كنت أطمح بالعمل بدور رومانسي ووجدته بهذا العمل، وأتفاجئت أننى قمت بتصوير مشاهدي في  ثمانية أيام.

قصة فيلم ريتسا

فيلم ريتسا يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لإتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

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ريتسا فيلم ريتسا

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