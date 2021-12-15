تظاهرات وتهديدات بالقتل لمسؤولين كبار.. أزمة كبرى في ألمانيا بسبب لقاحات كورونا

بعد أسبوع واحد فقط من توليه المنصب، وجد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس نفسه في مواجهة حركة راديكالية مناهضة للقاحات كورونا بشكل متزايد، ووفقًا للشرطة، تآمرت لقتل مسؤولين منتخبين وتهدد الآخرين بشكل نشط.

قالت الشرطة في الولاية إن السلطات داهمت عدة عقارات في دريسدن صباح الأربعاء بعد الكشف عن خطط لقتل مايكل كريتشمر، حاكم ولاية ساكسونيا.

وقالت المتحدثة باسم شرطة برلين هايدي فوجت إن السياسيين ووسائل الإعلام تلقوا في الأيام الأخيرة طروداً تحتوي على لحوم نيئة وتهديدات من مناهضي اللقاحات المزعومين. احتوت الرسائل الموجودة داخل الطرود على رسائل تقول إن اللحوم بالداخل كانت مسممة وأن المزيد من هذه الشحنات ستظهر تباعا إذا تم تنفيذ حملة التلقيح الإلزامية في ألمانيا. وقال تفوجت إن اللحوم كانت آمنة.

استخدم شولتس، الذي تولى منصبه في الثامن من ديسمبر، إعلانه الأول أمام البرلمان لانتقاد تصرفات "أقلية صغيرة من المتطرفين المختلين".

وقال شولتس:"سنواجه هذه الأقلية الضئيلة من الناس المليئين بالكراهية ، التي تهاجمنا جميعًا بالمسيرات الحاملة للشعلة ، والتهديدات بالعنف والقتل ، بكل أدوات دولتنا الديمقراطية القائمة على سيادة القانون. ديمقراطيتنا هي ديمقراطية قتالية". قوبلت تصريحات شولتس بالتصفيق الحار من قبل عدد من المشرعين.

قال شولز مؤخرًا إنه يؤيد التطعيمات الإلزامية في ألمانيا ويريد مشروع قانون يمكن أن يصوت عليه البرلمان في أواخر فبراير.

سيصبح التطعيم بالفعل إلزاميًا اعتبارًا من 16 مارس للأشخاص العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين والممارسات الطبية الأخرى.

أصبحت الاحتجاجات ضد القيود المفروضة على غير المُلقحين وخطط جعل اللقاح إجباريًا لبعض الجماعات في ألمانيا مؤخرًا أكثر عنفًا، مع تزايد الهجمات على الأطباء والسياسيين والصحفيين، وفقًا لتقارير رويترز.

قال شولتش إنه بينما ترحب ألمانيا بمناقشة قوية حول استجابة الحكومة لفيروس كورونا، يجب النظر إلى الخلافات السياسية على أنها مختلفة عن "إنكار الواقع، ونظريات المؤامرة السخيفة، والتضليل والتطرف العنيف".

وقال شولتس""لنقول ذلك بوضوح: أقلية متطرفة صغيرة لم تدر ظهرها فقط للعلم والعقلانية والفطرة السليمة، ولكن أيضا لمجتمعنا وديمقراطيتنا".

كافحت ألمانيا لكبح جماح موجة أخرى من حالات وباء كورونا، ويشعر المسؤولون بالقلق من انتشار متغير أوميكرون حيث تستعد العائلات للتجمع في عيد الميلاد. يُعتقد أن أوميكرون أكثر عدوى من السلالات السابقة، لكن البحث لا يزال محدودًا حول مدى احتمالية تسببه في مرض خطير.

كشف مؤامرة قتل

قالت شرطة ساكسونيا في بيان إن مداهمات يوم الأربعاء في ساكسونيا استهدفت أفرادًا من مجموعة على تطبيق المراسلة تليجرام، الذين ناقشوا خططًا لقتل حاكم الولاية وأعضاء آخرين في الحكومة بسبب سياسات لقاح كورونا.

بدأت السلطات تحقيقاتها بعد أن ذكرت المجلة التلفزيونية الاستقصائية الألمانية "ZDF "لأول مرة عن المؤامرة المزعومة يوم الثلاثاء الماضي.

ثم كشف المحققون عن اتصالات على مجموعة تليجرام حيث "أعلن الناس خططًا لقتل حاكم ولاية ساكسونيا وأعضاء آخرين في حكومة ولاية ساكسونيا". كان يطلق على المجموعة اسم "دريسدن أوفلاين نتوركينج"، وألمح بعض أعضاء المجموعة إلى أنهم يمتلكون "أسلحة حية وأقواس متقاطعة"، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال كاي أندرس، المتحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية بولاية ساكسونيا، إنه تم العثور على أجزاء من الأسلحة خلال المداهمات. بما في ذلك قطع من الأقواس المتقاطعة. ومع ذلك، لا تزال السلطات تبحث ما إذا كانت القطع "يمكن تجميعها لتشكيل سلاح ويمكن إطلاقه"، على حد قوله.

ولم يؤكد أندرس ما إذا كانت الاعتقالات قد تمت خلال مداهمات الصباح الباكر.

وأدان حاكم ولاية ساكسونيا، مايكل كريتشمر، المؤامرة المزعومة على حسابه الرسمي على تويتر. وقال كريتشمر "حان الوقت الآن للعمل. يجب الدفاع عن ديمقراطيتنا. يجب إظهار حدود المجموعات على تليجرام التي تنشر الشقاق والديماجوجية".