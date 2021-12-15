تطعيم 574 ألف طفل ضد شلل الأطفال مجانا بـ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال"بالمجان"،التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام (من الأحد 19 إلى الأربعاء 22 ديسمبر الجاري) ،لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 أعوام، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة 573 ألف و946 طفلاً وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.



وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، موجها مديرية الأوقاف "من خلال أئمة المساجد" بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطبة الجمعة القادمة "17 ديسمبر الجاري"،بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس يوم الأحد، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

من جهته أوضح د. محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أن إستراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية السبع و193 مركز تطعيم من خلال 1573 فرق تطعيم ثابتة "وحدات صحية ومستشفيات عامة ومركزية وقروية ورعايات الطفل ومكاتب صحة" وفرق متحركة،منها 237فرقة ثابتة و1336متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال(المصريين وغير المصريين) أقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال ،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض ، مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم