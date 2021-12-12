محافظ بني سويف يوجه بتشغيل مركز للقاح بكل قرية وزيادة الفرق المتنقلة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بقرية باروط، ضمن مراكز التطعيم الثابتة التي خصصته مديرية الصحة للتطعيم باللقاح على مستوى المحافظة، تيسيراً على الفئات المستهدفة من المواطنين ،ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين.

وتابع المحافظ "خلال زيارته للوحدة الصحية بالقرية "جانبا من أعمال الحملة، للاطمئنان على سير منظومة العمل والتقى عددا من المترددين على المنفذ لتلقي اللقاح، مستفسرا منهم عن مدى التيسيرات المقدمة لهم أثناء تلقى اللقاح "جرعة أولى أو ثانية" مشددا على أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين

ووجه المحافظ بدراسة التوسع في تشغيل منافذ ومراكز ثابتة لتلقى لقاح كورونا بالمجالس القروية الأم، بالتنسيق مع مديرية الصحة ،للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح وتفاديا للزحام أو التكدس أثناء توافد المواطنين لتلقى اللقاح، وذلك بالتوازى مع التوسع في توجيه مزيد من الفرق الطبية المتنقلة، لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة واللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، فيما يتعلق بالتأكد من حصول المواطنين على إحدى لقاحات كورونا كشرط للسماح بدخول المصالح والجهات الحكومية للحصول على الخدمات المقدمة لهم

رافق المحافظ خلال الزيارة :الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.