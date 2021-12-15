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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشدد على تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ علي المتابعة الدورية للتكليفات الوزارية الصادرة  بناء على زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة الخاصة لدعم خطة التنمية، وحصر قرارات التخصيص المطلوبة بكل مركز استعداداََ لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة".

 

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كما شدد على ضرورة الجاهزية وتكثيف حملات التوعية بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنطلق في ١٩ ديسمبر الحالي ولمدة ٤ أيام، والتي تأتي بالتزامن مع رصد وزارة الصحة لعدد من حالات الإصابة بالمرض في الفئة العمرية من يوم ل ٥ سنوات. وتشكيل لجان مرور للتأكد من تنفيذ قرارات مواجهة الممتنعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا بمنافذ صرف المواد التموينية والجمعيات الزراعية والمواقف.

من ناحية أخري، وجه الزملوط بإعداد خطة تناوب للأطباء بكافة الوحدات الصحية بالقرى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وتنظيم قوافل تعليمية للقرى النائية لمتابعة المستوى التعليمي للطلاب وتنظيم رحلات داخلية لمراكز المحافظة.

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